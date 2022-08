Nike divulga data de lançamento da camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022

A expectativa do torcedor brasileiro para conhecer o uniforme que a Seleção irá usar na Copa do Catar já tem data para acabar. No dia 12 de agosto a empresa de material esportivo Nike irá revelar as camisas que a Seleção Brasileira vestirá.

Um site americano especializado em uniformes esportivos vazou algumas imagens que supostamente seriam as da Seleção.

Confira abaixo:

Segundo a publicação, o uniforme terá um tom de amarelo mais brilhante, descrito como “quase neon”, o que “evoca lembranças” do modelo utilizado no Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, o último que terminou com vitória da seleção brasileira.

Ainda segundo o Footy Headlines, a segunda camisa da Seleção terá detalhes em verde e amarelo nas mangas, com uma estampa semelhante à pele de um leopardo.

Legenda: Segundo Footy Headlines, esse seria o segundo uniforme do Brasil Foto: Divulgação

Agora, resta aguardar o dia 12 de agosto para conhecer os verdadeiros uniformes do time pentacampeão.