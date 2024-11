Brasileira dona de spa é presa por suspeita de aplicar botox falsificado nos EUA

A brasileira Rebecca Fadanelli, dona de um spa no estado americano de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi detida suspeita de contrabandear e injetar produtos falsificados em clientes. A mulher de 38 anos foi presa na última sexta-feira (1º).

Segundo as autoridades, Fadanelli se apresentava como enfermeira a clientes e funcionários. No entanto, ela é esteticista e não tem autorização para administrar certas substâncias como as usadas pelo Skin Beaute Med Spa.

A brasileira alegou, em depoimento às autoridades, nunca ter dito ser uma enfermeira e negou ter injetado substâncias em clientes. A informação é do canal de televisão NBC.

Ela compareceu ao tribunal federal em Worcester e foi acusada de importação ilegal de mercadorias, venda ou distribuição de dispositivos falsificados. De acordo com o procurador do caso, Fadanelli importou Botox, Sculptra e Juvederm falsificados da China e do Brasil. Ela supostamente realizou milhares de injeções em seus clientes e recebeu mais de 900 mil dólares de pagamento, o equivalente a R$ 5,3 milhões.

Pós-procedimento

Em setembro de 2022, uma cliente apresentou uma reclamação à Federal Drug Administration (FDA) após realizar um procedimento de "preenchimento labial" com Fadanelli. A cliente alegou que uma mesma seringa foi usada para injetar uma substância nos seus lábios e entre as sobrancelhas, o que teria ocasionado nela inchaço e formigamento nas regiões. A cliente pediu para ter acesso à prescrição da substância, que não foi fornecida.

Pela acusação de importação de mercadorias contrárias à lei, Fadanelli pode enfrentar até 20 anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares. As acusações de venda ou distribuição intencional de drogas ou dispositivos falsificados podem resultar em até 10 anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares cada.