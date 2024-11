Morre Cassius, maior crocodilo em cativeiro do mundo, aos 110 anos

O crocodilo Cassius, de 110 anos, morreu neste sábado (2). Com 5,48 metros, ele detinha o recorde mundial como maior crocodilo em cativeiro no mundo desde 2013. Ele pesava mais de uma tonelada e vivia no santuário de vida selvagem na Austrália.

As informações são da CNN.

A informação foi divulgada na página do Facebook do Marineland Melanesia Crocodile Habitat. Segundo a publicação, ele estava com a saúde debilitada desde outubro.

"Ele era muito velho e acreditava-se que estava vivendo além dos anos de um crocodilo selvagem. Cassius fará muita falta, mas nosso amor e memórias dele permanecerão em nossos corações para sempre", diz a publicação.

Segundo as informações da entidade, Cassius vivia no local desde 1987. Ele detinha o recorde mundial de maior crocodilo de cativeiro pelo Guinness World Records desde 2013.

Naquele ano, morreu o dono anterior da marca: o crocodilo filipino Lolong, que media 6,17 m de comprimento.