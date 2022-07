Joe Biden é diagnosticado com Covid-19, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 79, está com Covid-19. A informação foi confirmada pela Casa Branca, nesta quinta-feira (21).

Em comunicado, a Casa Branca afirmou que Biden passa por sintomas leves e está tomando Paxlovid, um antiviral contra a Covid-19.

Biden fez um teste para o vírus na manhã de quinta, e o resultado veio positivo, segundo Washington. Ele fará isolamento mas continuará a realizar todas as suas funções normalmente, ainda de acordo com o comunicado.

Presidente segue recomendações do CDC

Ainda em comunicado, a Casa Branca declarou também que Biden seguirá as recomendações do Centro de Controle de Doenças do país, o CDC, referência nos protocolos sobre a Covid-19.

"Pelos padrões de qualquer caso positivo na Casa Branca, a unidade médica informará a todos os contatos próximos do presidente ao longo do dia, incluindo todos os membros do Congresso e da imprensa que interagiram com o presidente durante a viagem de ontem. O último teste do presidente para a Covid-19 foi na terça-feira, quando ele havia obtido resultado negativo", apontou o informativo.