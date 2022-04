Ícone do hip-hop em Nova York, DJ Kay Slay morre aos 55 anos por complicações da Covid-19

Morreu no último domingo (17), por complicações da Covid-19, o ícone do hip-hop em Nova York, Keith Grayson, conhecido como DJ Kay Slay. O artista tinha 55 anos. As informações são do G1.

A família confirmou a morte dele através de um comunicado da Hot 97, estação de rádio na qual Slay apresentou o programa The Drama Hour. "A Hot 97 está triste e em choque pela perda de nosso amado DJ Kay Slay. Figura dominante na cultura hip-hop, com milhares de fãs em todo o mundo, o DJ Kay Slay será lembrado por sua paixão e excelência com seu legado que transcenderá gerações", informou o comunicado. "Ícone cultural, Kay Slay era mais do que apenas um DJ. Para nós, era nossa família e uma parte vital que fez da Hot 97 o sucesso que é hoje", diz o texto.

