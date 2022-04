Mulher sobrevive após cair em trilho com trem em movimento na argentina; veja vídeo

Uma câmera de segurança de uma estação de trem na Argentina flagrou o momento em que uma passageira perdeu o equilíbrio e caiu debaixo da composição em movimento. O incidente ocorreu em 29 de março, mas o vídeo só foi divulgado nesta segunda (18) pelas autoridades locais. As informações são do G1.

Apesar da violência das imagens, a mulher sobreviveu. Ela sofreu politraumatismo e perdeu a consciência, segundo a empresa de transportes. A passageira foi levada a um hospital e ficou internada por alguns dias para observação e depois teve alta.

Ela contou em entrevista ao jornal argentino “La Nación” que estava indo ao encontro de suas amigas para almoçar, mas que não se lembra da queda. “Do acidente não me lembro nada. Somente acordei quando já estava na plataforma, com muita gente à minha volta”, disse à publicação.

Ainda segundo a mulher, o tratamento médico segue em andamento. Ela disse à reportagem do jornal argentino que não acredita ter escapado do incidente com vida.

