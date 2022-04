Homem ganha indenização de R$ 2,1 milhões após ganhar festa de aniversário surpresa no trabalho

Um norte-americano ganhou 450 mil dólares (R$ 2,1 milhões) de indenização após ação contra sua ex-empresa por conta de uma festa de aniversário surpresa. O homem havia pedido para que o evento não fosse feito por conta de traumas de infância.

A festa ocorreu em agosto de 2019. Assim que foi surpreendido, Kevin Berling saiu rapidamente da sala e foi para seu carro almoçar. A empresa, Gravity Diagnostics, se eximiu de culpa. As informações são da BBC.

O evento causou um ataque de pânico no funcionário, que sofre de ansiedade. Ele ficou em casa pelo resto da semana e foi demitido alguns dias depois. A empresa alegou preocupações com a segurança no local de trabalho.

Discriminação

Kevin Berling entrou com um processo contra a Gravity Diagnostics alegando ter sido discriminado. No processo, consta que ele foi "confrontado e criticado" em uma reunião e acusado de "acabar com a alegria dos colegas de trabalho", sendo um "maricas".

Ele comenta que a empresa debochou de sua condição e defende que foi alvo de retaliação. A chefe da empresa, Julie Brazil, falou ao canal Link NKY que o ex-funcionário violou "política sobre violência no local de trabalho".

"Meus funcionários foram as vítimas neste caso, não o demandante", disse. A mulher pontuou que a empresa contestou a decisão e entrou com recurso. A decisão favorável ao ex-funcionário saiu em março deste ano.

"Ele teve um ataque de pânico. Isso é tudo. E, como os representantes da Gravity Diagnostics não entenderam sua resposta de pânico e ficaram nervosos com sua resposta, eles assumiram que ele era uma ameaça", disse Tony Bucher, advogado de Kevin Berling.

