Homem é parado pela Polícia por dirigir 'isopor' de cerveja motorizado sem habilitação

Um homem de 25 anos foi interceptado pela Polícia por dirigir sem habilitação um automóvel não registrado. O inusitado da ocorrência, porém, trata-se do veículo conduzido: um "isopor" de cerveja, o qual chegou a ser guinchado pelas autoridades.

O caso ocorreu em Kerang, uma pequena cidade no estado de Victoria, na Austrália, na última quinta-feira (18). O veículo era um cooler azul acoplado a um suporte de quatro rodas e uma guia parecida com o guidão de uma bicicleta, movido por um motor a gasolina de 2,5 cavalos de potência.

O cooler estava sem documentação, luzes e espelhos retrovisores. Apesar de o condutor ter tido resultado negativo para um teste de bafômetro, as autoridades apreenderam o veículo por 30 dias.

Legenda: Veículo é equipado com motor de 2,5 cavalos de potência Foto: reprodução/Facebook

O condutor do veículo motorizado receberá uma convocação para comparecer a um tribunal posteriormente. Ele deve ser acusado de dirigir sem licença e conduzir um veículo motorizado sem registro.

Uso de dispositivos de mobilidade

A Polícia local apontou, por meio do Facebook, informações oficiais sobre as leis a respeito do uso de dispositivos de mobilidade pessoal motorizados, como patinetes elétricos e similares.

Na postagem, o cooler — que também serve de assento para o motorista — é considerado um veículo em razão do tamanho e da capacidade do motor. Por causa disso, deve cumprir "os requisitos legislativos e regras rodoviárias".

Na postagem, diversos usuários questionaram a medida, considerada por alguns como uma "perda de tempo". "Desde quando a criatividade passou a ser considerada ilegal?", perguntou um perfil. "Quais as estatísticas de colisão e feridos para um cooler motorizado comparada a essas e-scooters que passam voando das trilhas?", indagou outro.

O estado australiano conta com regulamentos parecidos para o uso de scooters. De acordo com o site Olhar Digital, todas as scooters elétricas, por exemplo, têm circulação proibida em estradas e trilhas, a menos que atinjam velocidade máxima abaixo de 10 quilômetros por hora (km/h) e tenha potência de 200 watts (w) ou menos.