Honda lança scooter elétrica de R$ 2,5 mil na China

A Honda lançou na China, nesta semana, uma scooter elétrica por apenas US$ 475, o equivalente a R$ 2.573 no Brasil. O modelo U-BE tem velocidade máxima de 25 km/h e será comercializado apenas no mercado asiático, por enquanto.

O motor da nova versão urbana é de 350 W e tem três opções de bateria: 48V15Ah, de 720 watts hora, com autonomia de 55 km; 8V20Ah (960 Wh e 70 km, respectivamente) e 48V24Ah (1,152 Wh e 80 km).

Além do preço baixo, a U-BE chama a atenção ainda por não precisar de carteira de motorista para que seja pilotada.

Legenda: Modelo será vendido na China em três versões Foto: Divulgação/Honda

Outro modelo econômico lançado no início deste mês pela Honda é U-GO, uma scooter elétrica que custa US$ 1.150 (R$ 6.230) e atinge velocidade de 55 km/h.

Contudo, a marca não divulgou se os dois modelos serão vendidos no Brasil.