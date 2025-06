Homem de 59 anos é morto por leão durante safári na Namíbia

Um leão matou o filántropo Bernd Kebbel, de 59 anos, na última sexta-feira (30), na Namíbia. O caso aconteceu no acampamento de luxo Hoanib Skeleton Coast, em Sesfontein, localizado no noroeste do País.

A vítima estava com outros turistas nessa região isolada, e foi atacada ao sair da barraca em que estava para ir ao banheiro no início da manhã, segundo informou o porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da Namíbia, Ndeshipanda Hamunyela.

Os outros visitantes conseguiram afastar o animal, mas Kebbel já estava morto. A esposa dele também estava no acampamento e não foi atacada. Conforme os agentes, um relatório completo do caso será divulgado em breve.

O acampamento de luxo conta com oito suítes em estilo de tenda, localizadas em um deserto e sitiados em uma região selvagem, de acordo com o site do próprio estabelecimento.

Legenda: Bernad Kebbel ao centro, com outros integrantes de safáris na Namíbai em imagens de arquivo Foto: Reprodução/Redes sociais

Bernd Kebbel era filántropo e defensor da vida selvagem na Namíbia, segundo o jornal britânico Daily Mail, e foi proprietário do Off-Road-Centre, uma loja de acessórios para veículos de safári.

Estimativas apontam que em 2023 havia cerca de 60 leões adultos e uma dezena de filhotes na região de Kunane, local onde o homem foi morto. Contudo, a população desses animais tem diminuído devido à seca, falta de presas e de conflitos com humanos.