Guarda cai durante funeral da rainha Elizabeth II em Londres; veja vídeo

Um guarda caiu durante a vigília do caixão da rainha Elizabeth II, na noite dessa quarta-feira (14), no Palácio de Westminster, em Londres, Inglaterra. O incidente parece ter sido provocado por um desmaio, mas não foram divulgados detalhes oficiais sobre o caso.

O episódio foi exibido ao vivo pela BBC, que transmitia a cerimônia de despedida da monarca. Nas imagens, é possível observar o homem cambalear e tentar ficar em pé no altar, mas, segundo depois, ele despenca e cai com o rosto no chão diante dos milhares de fãs que prestavam as últimas condolências ao corpo da nobre.

Em seguida, outros guardas que faziam vigília socorreram o profissional. Após a queda, a emissora mudou a imagem para outro cenário. Não há informações oficiais sobre o que ocasionou o episódio e se ele retornou ao posto de trabalho após o incidente.

Espera de mais de 30 horas em fila de até 10 km

Elizabeth II faleceu em 8 de setembro, aos 96 anos, após sete décadas de reinado. O caixão com o corpo da monarca foi levado ao Westminster Hall, a área mais antiga do Parlamento, uma sala majestosa do século XI que é o berço institucional do Reino Unido. As informações são da agência internacional de notícias AFP.

Os súditos aguardam em uma fila de vários quilômetros por horas, apenas com o que é possível levar de comida e água em uma pequena bolsa, em função dos controles de segurança rígidos na entrada do Parlamento.

Durante os próximos cinco dias, centenas de milhares de britânicos e estrangeiros, número que pode chegar a 750.000 segundo a imprensa, passarão pelo local, que permanecerá aberto até a madrugada de 19 de setembro, dia em que acontecerão o funeral de Estado na Abadia de Westminster e o sepultamento na capela George VI do Castelo de Windsor.

O governo alertou que a espera para visitar o caixão da monarca pode à 30 horas em uma fila de até 10 quilômetros, que atravessa o centro da cidade ao logo do rio Tâmisa.

