Fotos de satálite mostram corpos em vala em Bucha, na Ucrânia; crime de guerra é denunciado

Novas imagens de satélite em Bucha, na Ucrânia, mostram cadáveres enfileirados em uma vala comum no meio da cidade. O Exército do país, invadido pelos russos, informou que encontrou no total 410 corpos de civis espalhados pela região.

A Rússia já se pronunciou, negando que tenha promovido o massacre e dizendo que o governo ucraniano "fabricou" os registros. À AFP, o prefeito de Bucha, Anatoly Fedoruk, informou que a ocupação russa matou 300 moradores inicialmente. Depois, mais cadáveres foram sendo achados. Bucha é uma cidade próxima à capital Kiev.

Conforme a Maxar Technologies, que divulgou as imagens, os primeiros sinais de escavação da vala foram em 10 de março. Já o mais recente foi no último dia 31 de março.

Legenda: O caso causou comoção mundial Foto: KAREN MINASYAN / AFP

Nesse domingo (3), as autoridades locais levaram correspondentes da AFP até uma vala comum com 57 corpos, alguns deles parcialmente enterrados. No sábado (2), jornalistas observaram 20 cadáveres espalhados em uma rua, todos com roupas civis e alguns deles com os braços amarrados às costas.

Canadá denuncia 'crimes de guerra' em Bucha

A ministra canadense das Relações Exteriores, Mélanie Joly, denunciou nesta segunda-feira (4) "crimes de guerra" na Ucrânia, após a descoberta dos corpos com roupas de civis em Bucha e alertou que o Canadá irá impor novas sanções à Rússia.

A descoberta gerou indignação pelo mundo, incluindo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que exigiu um "julgamento por crimes de guerra".

"O que aconteceu durante o fim de semana é completamente escandaloso, injustificável e chocante", declarou a ministra Joly durante uma coletiva de imprensa realizada em meio a uma visita oficial à Finlândia.

"Trata-se claramente de crimes de guerra contra a humanidade", acrescentou a chanceler, que acusou os soldados russos pelos atos de violência.

