Foto mostra hangar onde estava Antonov-225, maior avião de carga do mundo, após destruição

Um canal britânico divulgou, no domingo (27), imagens de satélite que mostra a destruição do aeroporto de Gostomel, em Kiev, onde estava o maior avião de carga do mundo, o Antonov-225 Myria, de fabricação ucraniana. A aeronave foi destruída durante bombardeio russo.

Nas redes, os internautas fizeram uma montagem que mostra o antes e depois do local. Fotos mais próximas do avião ainda não foram divulgadas e não é possível especificar os danos à aeronave. A Antonov, empresa fabricante, pediu para que aguardassem uma nota oficial.

Exact comparison between SkyNews footage (19:45 UTC) and Google Earth imagery of 🇺🇦Kyiv Gostomel Airport confirms that the hangar on fire is indeed the one used for housing Antonov An-225 reg. 🇺🇦UR-82060, now as a GIF: https://t.co/ALXQYsuoSW pic.twitter.com/VtbseJ4bTH — Gerjon | חריון (@Gerjon_) February 27, 2022

O modelo era uma edição única e foi fabricado nos anos 1980, quando o país ainda integrava a União Soviética. O avião tinha 84 metros de comprimento e comportava mais de 1,5 mil pessoas, já a capacidade de carga era de 250 toneladas. De uma asa a outra, tinha o equivalente a um prédio de 29 andares, eram 88,4 metros.

No Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba lamentou a perda.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022