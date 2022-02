Entenda quem são os oligarcas russos e por que estão envolvidos no conflito com a Ucrânia

A atenção internacional para os oligarcas russos aumenta à medida que os ataques à Ucrânia acontecem. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, sanções dos EUA e Reino Unido foram aplicadas aos bancos russos e a diversos indivíduos dentre eles, os oligarcas russos, tidos pela imprensa como "companheiros" de Putin.

Recentemente, dois oligarcas russos, Mikhail Fridman e Oleg Deripaska, romperam com o Kremlin e pediram o fim da guerra. Fridman, presidente da quarta maior empresa de serviços financeiros da Rússia, o Alfa Bank, nasceu na Ucrânia e pediu que "o derramamento de sangue acabasse". De acordo com o Bloomberg Billionaire's Index, o bilionário tem patrimônio líquido de US$ 11,4 bilhões.

A empresa de Fridman foi atingida pelas sanções e não poderá arrecadar dinheiro no mercado dos EUA. Já Deripaska, que tem uma fortuna estimada pela Forbes em US$ 28 bilhões, disse que quer esclarecimentos sobre a economia dos próximos três meses e que a decisão do banco central russo de aumentar as taxas de juros é "o primeiro teste de quem vai estar realmente pagando por este banquete".

No entanto, diferente de Fridman e Deripaska, há muitos outros oligarcas russos que não se posicionaram.

Mas, quem são os oligarcas russos?

Apesar da palavra "oligarca" ter um sentido histórico, hoje em dia, tem um significado moderno. O termo é utilizado para definir pessoas ultrarricas que ganharam dinheiro fazendo negócios com o Estado. Na Rússia, a nomenclatura é usada para se referir a um grupo extremamente rico que ganhou destaque após a queda da União Soviética em 1991.

Os oligarcas ainda podem ser de uma classe social dominante segregada da sociedade por religião, parentesco, prestígio, status econômico e outros.

Provavelmente o oligarca russo mais conhecido internacionalmente seja o empresário Roman Abramovich, proprietário do Chelsea Football Club. Abramovich fez seu patrimônio vendendo ativos após a queda da União Soviética e hoje tem um patrimônio estimado em US$ 14,3 bilhões - aproximadamente R$ 73 bilhões.

Outros países também têm oligarcas, mas o termo não costuma ser utilizado com tanta frequência quanto na Rússia.

O Instituto Ucraniano Para o Futuro (UIF), instituição independente com sede em Kiev, culpa os oligarcas pela falta de desenvolvimento no país, principalmente pela influência deles na indústria e na política.

Como os oligarcas russos ganharam dinheiro?

Com a queda da União Soviética e o governo de Boris Yeltsin, a Rússia passou a ser capitalista. No comunismo, regime que prevalecia na União Soviética, não haviam propriedades privadas. Com a mudança, houve privatização em larga escala.

Indivíduos que já tinham certo poder aquisitivo puderam adquirir fatias da indústria russa e ficaram extremamente ricos. Parte deles subornou, com cargos ou dinheiro, funcionários públicos que permitiram as privatizações. Muitas das empresas tinham matérias-primas como minérios, petróleo e gás, com demanda no mundo inteiro.

Esse mesmo grupo de oligarcas ajudou a reeleger Boris Yeltsin, que registrava uma impopularidade alta na época, financiando uma complexa manipulação aos russos.

"Eles não são realmente homens de negócios. São pessoas ricas, mas a forma como ficaram ricos é absolutamente diferente do que acontece em um Estado capitalista [funcional]. Eles não criaram o negócio: eles sequestraram o negócio do Estado", disse Victor Andrusiv, diretor executivo da UIF, durante evento em Washigton em 2019.

Putin

Quando Putin entrou na presidência do país, começou a controlar os oligarcas. Aqueles que estavam do lado dele, ficaram ainda mais ricos. Outros, que se negaram a apoiá-lo, foram obrigados a fugir do país, como o banqueiro Boris Berezovsky.