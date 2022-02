Ucrânia pede adesão imediata na União Europeia; entenda o motivo da urgência

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, informou que assinou um pedido para que a Ucrânia possa integrar a União Europeia, com adesão de caráter imediato, recorrendo para isso a um procedimento especial. O anúncio aconteceu após a reunião de negociações entre Rússia e Ucrânia na fronteira com Belarus nesta segunda-feira (28).

Volodymyr Zelensky Presidente da Ucrânia O nosso objetivo é estar ao lado de todos os europeus e, mais importante, ser igual. Estou certo de que é justo. Estou certo de que o merecemos. Tenho a certeza de que é correto. Tenho a certeza de que é possível

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, reagiu ao pedido de Kiev, afirmando que essa é uma decisão que está gerando 'opiniões diferentes' entre os Estados-membros.

Segundo a agência internacional de notícias EFE, fontes da comunidade diplomática afirmaram que "neste momento, não há unanimidade na perspectiva europeia" sobre o ingresso ucraniano no bloco europeu. A entrada da Ucrânia na União Europeia, no entanto, necessita da unanimidade no Conselho.

O que é a União Europeia?

A União Europeia é o maior e mais antigo bloco econômico do mundo, formado por 27 países-membros. A integração europeia se deu iniciou após a Segunda Guerra Mundial, por conta da necessidade de evitar novos confrontos entre os povos que faziam parte de uma mesma história política e geográfica, e para conservar a identidade, o idioma e a cultura europeus.

Criada em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, a União Europeia é a sucessora da Comunidade Econômica Europeia, visando à constituição de um modelo federativo que permitisse a integração das economias e desenvolvimento social dos Estados-membros.

Quais países fazem parte da União Europeia?

Os Estados-membros da UE são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia.

Um referendo, que contou com a participação de 17,4 milhões de cidadãos, decidiu pela saída do Reino Unido do bloco em 23 de junho de 2016.

Porque a Ucrânia quer fazer parte da União Europeia?

A intenção da Ucrânia aderir à União Europeia esteve na origem de uma revolta que levou ao afastamento do presidente Viktor Yanukovych (pró-Moscou), em 2014, de acordo com a BBC news. Agora, em meio ao conflito do país com a Rússia, Volodymyr Zelensky quer o apoio do poderoso bloco europeu e apelou também aos soldados russos para que entreguem as armas.

"Larguem as armas, saiam daqui, não acreditem nos vossos comandantes, não acreditem nos vossos propagandistas. Salvem apenas as vossas vidas", disse Zelensky em mensagem em russo, segundo a AFP.

A presidência ucraniana informou que vai exigir cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas da Ucrânia.