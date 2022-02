Rússia e Ucrânia encerram conversas e já marcam 2ª rodada de negociação

O encontro da primeira rodada de negociações, que aconteceu na Belarus, com comitivas da Rússia e Ucrânia terminou sem acordos, mas ambos os países concordaram em realizar uma "segunda rodada" para negociações. Antes disso, as delegações devem se reunir com os respectivos governos para examinarem a situação.

Após o fim da reunião, o assessor da Presidência ucraniana, Mykhailo Podolyak, relatou a dificuldade para negociar com os russos. "O lado russo, infelizmente, ainda tem uma visão muito enviesada dos processos destrutivos que eles mesmos começaram", afirmou.

As negociações tratam da invasão da Ucrânia deflagrada na última quinta-feira pelo Exército russo, cujos soldados encontraram forte resistência das forças ucranianas.

Nesta segunda-feira (28), enquanto as delegações de ambos os países se reuniam, houve fortes confrontos na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv (leste). Conforme as autoridades locais, pelo menos 11 civis morreram nos bombardeios russos.

Vladimir Medinski, negociador russo, afirmou que a nova reunião irá acontecer "em breve" na fronteira entre a Polônia e Belarus.

Putin pede reconhecimento da Crimeia e 'desnazificação'

Hoje, durante conversa com o presidente francês Emmanuel Macron, o líder russo, Vladimir Putin, estabeleceu uma série de condições para acabar com a guerra.

Putin exigiu "o reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia, o fim da desmilitarização e da desnazificação do Estado ucraniano e a garantia de seu status neutro" como pré-requisitos para qualquer acordo, informou o Kremlin, em um comunicado divulgado após a conversa de ambos por telefone.

O presidente russo enfatizou que a resolução do conflito "só seria possível se os legítimos interesses de segurança da Rússia fossem levados em conta sem condições", segundo o Kremlin.

Na conversa, Putin voltou a chamar o governo ucraniano pró-Ocidental de "neonazista", o que - para alguns observadores - seria um indício de que o presidente russo não pretende negociar, seriamente, com Kiev.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu, por sua vez, que o Exército russo deponha suas armas.