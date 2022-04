Família de gato ucraniano que fugiu da guerra mobiliza doações e ajuda para animais

O gato Stepan, que fugiu com a família de Kharkiv, uma das cidades da Ucrânia mais afetadas pela guerra na Rússia, tem ajudado a levantar doações e pedir ajuda para outros animais presos em solo ucraniano. A família de Stepan, um "felino influencer", está refugiada na França.

A tutora do gato mantém um Instagram especial para ele, que já passa de 1,2 milhão de seguidores. Antes da guerra ele já era famoso por seus conteúdos.

Legenda: Stepan resolveu aproveitar a visibilidade para ajudar outros animais ucranianos Foto: Reprodução

"Quero ajudar meus amigos que também se tornaram vítimas da guerra e não podem cuidar de si mesmos", diz uma publicação do gato na rede social. De acordo uma postagem dele, as doações ultrapassaram os 10 mil dólares (cerca de R$ 47 mil).

Legenda: Perfil do gato comemorou as doações Foto: Reprodução

O valor será enviado a organizações e zoológicos da Ucrânia. As publicações de Stepan sempre são acompanhadas de hashtags em apoio ao país como "Ame a Ucrânia", "Lute junto a Ucrânia" e "Pare a guerra".

Fuga da guerra

A dona de Stepan, Anna, relatou nas redes sociais a saga da família para escapar da Ucrânia. Eles ouviram explosões no primeiro dia de invasão, em 24 de fevereiro.

"Dei um pulo e entendi que algo terrível estava acontecendo! Percebemos que a guerra havia chegado à nossa casa", conta a mulher.

Ela, os dois filhos e o gato chegaram a passar uma semana no porão, sem nenhum tipo de eletricidade. Depois, eles fugiram e pegaram um trem para Lviv, no oeste ucraniano, de onde seguiram para a fronteira com a Polônia, até conseguirem se refugiar na França.