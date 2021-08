EUA enviam três helicópteros do Exército para resgatar 169 americanos no Afeganistão

O Exército dos Estados Unidos mobilizou três helicópteros ao Afeganistão para evacuar 169 americanos que não conseguiram chegar ao aeroporto de Cabul. A informação foi compartilhada nessa sexta-feira (20) pelo porta-voz do Pentágono, John Kirby.

Segundo ele, as aeronaves Chinook deixaram o perímetro do aeroporto para ir ao hotel Baron, perto dali, onde resgataram os americanos.

Desde o início da crise afegã, após a retomada do poder pelo Talibã, esta é a primeira vez que o Exército americano mostra sua capacidade para deixar a área segura do aeroporto a fim de resgatar pessoas que tentam fugir do país.

Isso porque os soldados americanos que controlam o aeroporto para facilitar as operações de evacuação tinham até agora evitado deixar a zona para evitar eventuais confrontos com os talibãs.

Fuga

O grupo evacuado planejava caminhar até o aeroporto, mas a presença de uma multidão no caminho preocupou as autoridades americanas.

"Nem todo mundo estava certo de poder atravessar" a multidão, explicou Kirby. "Os comandantes no terreno tomaram a iniciativa de enviar helicópteros para resgatá-los", acrescentou.

Joe Biden, presidente dos EUA, cuja aprovação caiu em 7 pontos percentuais e atingiu o nível mais baixo até aqui, depois do colapso do governo do Afeganistão, chegou a mencionar a evacuação dos 169 americanos, mas não apresentou detalhes.

