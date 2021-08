EUA acusam Talibã de montar postos de controle para barrar saída de afegãos do país

Poucos cidadãos do Afeganistão estão conseguindo passar pelos postos de controle montado pelo Talibã em dois bloqueios no aeroporto internacional Hamid Karzai, em Cabul, capital do país, segundo os Estados Unidos.

Milhares de afegãos tentam deixar o país, mas são impedidos por membros do grupo extremista. As informações são da CNN.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na quarta-feira (18) que o governo estima existir entre 50 mil e 65 mil aliados no país e suas famílias ainda tentando sair do Afeganistão.

Aeroporto de Cabul

Ao menos 12 pessoas morreram durante o caos que se instalou no aeroporto de Cabul no último domingo (15). Relatos indicam que pessoas morreram por pisoteamento – já outras teriam sido mortas a tiros.

Na segunda-feira (16), novas cenas de horror no aeródromo da capital chocaram o mundo. Centenas de afegãos tentaram embarcar em voos para fugir do país após a volta do Talibã ao poder. Pelo menos cinco pessoas morreram no tumulto.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que os civis invadem a pista e cercam um avião militar dos Estados Unidos. Algumas pessoas se agarram à aeronave, que levanta voo e, minutos depois, é possível vê-las despencando de milhares de metros de altura. Um ex-jogador de futebol do país foi uma das vítimas.

Legenda: A maior parte da população teme que os insurgentes instaurem o mesmo regime fundamentalista de quando governaram o país entre 1996 e 2001 Foto: reprodução/Twitter

A Força Aérea dos Estados Unidos encontrou restos humanos no trem de pouso do avião militar que decolou de Cabul no início da semana. Uma investigação foi aberta sobre o caso.

Saída de estrangeiros

Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram, nesta quinta-feira, ao Talibã que garanta a livre passagem aos estrangeiros e afegãos que querem sair do país.

O clube de países mais ricos do planeta pede aos islamitas afegãos "que garantam a livre passagem de estrangeiros e afegãos que desejam ir embora", segundo um comunicado do ministério das Relações Exteriores britânico.

Os ministros também pedem aos talibãs para "respeitarem seus compromissos com a proteção de civis" e afirmam que estão "seriamente preocupados com as informações sobre violentas retaliações em algumas partes do Afganistão".

Diante da avassaladora vitória do Talibã, vinte anos após serem expulsos do poder em Cabul, o G7 afirma que continua "buscando garantir uma solução política inclusiva".

Os ministros "discutiram a importância de a comunidade internacional garantir vias de reassentamento seguras e legais" aos refugiados, explicou o texto.

Caça aos aliados das forças estrangeiras

Os talibãs estão intensificando a busca por pessoas que trabalharam com as forças dos Estados Unidos e da Otan, segundo um documento confidencial das Nações Unidas, que alerta sobre "tortura e execuções" contra essas pessoas e suas famílias, apesar de os talibãs terem prometido que não vão se vingar de seus oponentes.

Segundo o documento, as pessoas que correm mais risco são as que desempenharam funções importantes no exército, na polícia e nas unidades de inteligência afegãs.

Os talibãs estão realizando "visitas seletivas porta a porta" em busca das pessoas que querem capturar e de seus familiares, denuncia o relatório.

"Estão mirando nas famílias dos que se recusam a se entregar, e perseguindo e castigando suas famílias 'segundo a lei islâmica'", disse à AFP Christian Nellemann, diretor-executivo do grupo.

