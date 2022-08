Escritor Salman Rushdie passa por cirurgia após esfaqueamento, diz agente

O escritor Salman Rushdie passa por uma cirurgia após ser esfaqueado nesta sexta-feira (12), poucos minutos antes de dar uma palestra em Chautauqua, no estado de Nova York.

A informação foi confirmada por Andrew Wylie, seu agente nos Estados Unidos. Ele afirmou, no entanto, que não tem atualizações sobre o estado de saúde do autor de Versos Satânicos. As informações são do jornal The New York Times.

Ainda conforme a publicação, a polícia de Nova York prendeu o suspeito da agressão, que está mantido sob custódia. O homem detido era branco, tinha o cabelo raspado e estava usando roupas camufladas por baixo de um casaco preto.

Testemunhas afirmaram que o escritor recebeu de 10 a 15 golpes de faca, e um dos ferimentos atingiu o lado direito do pescoço. O suspeito teria entrado no local, subido no palco e atacado Rushdie na frente de testemunhas.

QUEM É SALMAN RUSHDIE?

Salman Rushdie é autor e foi jurado de morte no Irã, um ano após o lançamento do livro 'Versos satânicos'. A motivação estaria no fato de que muitos muçulmanos consideraram a obra uma blasfêmia.

O pedido foi feito pelo falecido líder do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, que emitiu uma fatwa, ou edito, solicitando a morte de Rushdie.