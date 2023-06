Cearense é preso no Paraguai com armas de grosso calibre

Um cearense foi preso na fronteira do Brasil com o Paraguai com armas de grosso calibre. O suspeito é de Demetrio de Sousa Lacerda, de 33 anos, natural de Iguatu. A identidade foi confirmada pelo Sistema Verdes Mares.

A prisão foi divulgada nesta quarta-feira (21) pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Segundo a pasta, o cearense tinha medidas alternativas à prisão por narcotráfico no Brasil.

Demetrio foi localizado em um apartamento no centro da cidade de Pedro Juan Caballero. O município fica na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Foram apreendidas duas escopetas de calibre 12 e celulares com Demetrio.

Extradição

Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, Demetrio deve ser expulso e entregue às autoridades brasileiras.

A Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul afirmou, em nota, que não recebeu oficialmente o processo relacionado à ocorrência.

A Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã soube informalmente da prisão e dos esforços das autoridades do Paraguai para extraditá-lo para o Brasil.