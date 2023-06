Explosão em Paris deixa feridos e prédios incendiados; veja vídeo

Uma explosão no centro de Paris, na França, deixou pelo menos 16 pessoas feridas nesta quarta-feira (21). Segundo informações do departamento de polícia da cidade francesa, sete pessoas estariam em estado crítico por conta do acidente.

Até o momento, não há confirmações sobre como, de fato, teria se iniciado a explosão. Segundo informações da imprensa local, a explosão ocorreu por conta de gás e diversos edifícios pegaram fogo.

Veja vídeo:

A fachada de um dos prédios da rua da cidade também teria desabado em meio à ocorrência. Autoridades, tanto da polícia como dos bombeiros parisienses, já se encaminharam ao local para prestar socorro aos atingidos.

Em um dos vídeos que circulam do local, é possível visualizar uma grande cortina de fumaça que invadiu as ruas da cidade, enquanto outras imagens mostram parte da destruição deixada após a explosão.

Gerald Darmanin, ministro do Interior francês, afirmou que o incêndio ocorreu na Rue Saint-Jacques, perto do Jardim de Luxemburgo e da Universidade Sorbonne. Por conta disso, as instruções são para que as pessoas evitem circular pela área.