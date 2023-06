Ativistas planejam resgatar animais roubados na China para festival de carne de cachorro, diz jornal

Ativistas dos direitos animais norte-americanos pretendem resgatar dezenas de cães que foram roubados para serem mortos em um festival de carne de cachorro que ocorre na China anualmente, país onde é um costume milenar comer os bichos. Segundo o jornal Daily Mail, mais de 10 mil caninos são comidos no evento anualmente.

"Ninguém sabe o quão horrível é. Eu estive lá", contou Bobi Leonard, um dos ativistas, ao jornal. No festival, chamado Yulin Lychee and Dog Meat Festival, os cachorros são torturados antes de serem abatidos. Isso, segundo os organizadores, elevaria os níveis de adrenalina do animal e supostamente deixaria a carne mais saborosa. As informações são do O Globo.

Os cachorros são atacados das mais diversas maneiras, de acordo com Sheena Gao, integrante do Animals Hope and Wellness Foundation, que tem abrigos na China e em Los Angeles. "Os cães são queimados, espancados, fervidos vivos, esfolados vivos. É absolutamente horrível", conta a ativista.

Hábito histórico

O hábito de consumir cachorros é desenvolvido há centenas de anos, não só na China, como em outros países asiáticos. Conforme Sheena Gao, há uma crença de que a carne eleva o desempenho sexual de homens, além de afastar doenças e trazer sorte.