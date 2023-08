Cantora Lizzo é acusada por mais 6 pessoas de falta de pagamento e ambiente de trabalho hostil

Outras seis pessoas acusaram a cantora Lizzo de manter um “ambiente sexualmente carregado” no trabalho e não pagar os funcionários. A informação foi divulgada por Ron Zambrano, um dos advogados das ex-dançarinas da artista, que a processaram por assédio moral e sexual.

Em conversa com a norte-americana ABC News, o profissional revelou que as denúncias podem iniciar uma nova ação contra a cantora. Caso o processo aconteça, Lizzo terá que enfrentar as acusações de nove ex-funcionários nos tribunais.

DENÚNCIAS ANTERIORES

Na última semana, a dona de “Juice” tornou-se assunto após ser acusada de assédio sexual, moral e criação de um ambiente de trabalho hostil por três antigos membros de sua equipe de dança, de acordo com informações da rede NBC News.

Além da cantora, a ação iniciada na Justiça norte-americana também cita a coreógrafa chefe da artista, Shirlene Quigley. Segundo as denúncias, ela teria ridicularizado aqueles que fazem sexo antes do casamento, zombado da virgindade de uma dançarina, e praticado proselitismo, ou seja, tentado converter pessoas em prol de uma determinada doutrina ou religião.

O QUE DIZ A CANTORA?

Em declaração compartilhada nas redes sociais, Lizzo negou as acusações e lamentou o questionamento de sua ética. “Normalmente, escolho não responder a falsas alegações, mas elas são tão inacreditáveis quanto parecem e ultrajantes demais para não serem abordadas”, afirmou.