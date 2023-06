Canadá irá investigar implosão do submarino que estava em expedição ao Titanic

Além dos Estados Unidos, o governo do Canadá anunciou, na última sexta-feira (23), que irá abrir uma investigação sobre o acidente com o submarino Titan, que vitimou cinco ocupantes ao implodir no fundo do Oceano Atlântico enquanto realizava uma expedição aos destroços do navio Titanic.

Segundo o site americano VOA, a nova operação será feita pelo Conselho de Segurança do Transporte do Canadá (TSB).

"O Conselho de Segurança do Transporte do Canadá (TSB) está lançando uma investigação sobre o ocorrido fatal envolvendo o navio de bandeira canadense Polar Prince e o submersível Titan de operação privada", disse o conselho através de um comunicado.

O motivo da entrada do país nas investigações é que: apesar do submarino Titan, que estava envolvido no acidente, ser da empresa americana OceanGate Expeditions, o navio que servia de base para a expedição era o Polar Prince, que é da empresa canadense Horizon Maritime.

Segundo informações da CNN, a embarcação retornou a St. John’s, na província canadense de Newfoundland, na madrugada da sexta-feira (23) para sábado (24), onde deve passar por uma coleta de informações sobre a segurança da desafortunada excursão e a coleta de depoimentos de testemunhas.

DESAPARECIMENTO do Titan

O desaparecimento do Titan aconteceu quando o submersível perdeu contato com o navio Polar Prince, cerca de uma hora e 45 minutos depois que o submarino iniciou sua descida no domingo (18).

O primeiro sinal da implosão aconteceu após a Guarda Costeira dos Estados Unidos ter encontrado, na última quinta-feira (22), um "campo de destroços" na área de busca pelo submarino desaparecido.

No término das operações de buscas, foi revelado que os cinco fragmentos encontrados no local eram, de fato, o cone de calda e duas partes do casco de pressão do submergível.

A bordo do Titan estavam: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.