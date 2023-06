Barulho parecido com implosão de submarino foi detectado no dia do desaparecimento do Titan

Um forte som foi detectado pela Marinha no último domingo (18), próximo ao local onde o submarino Titan perdeu contato com a superfície. O governo dos Estados Unidos revelou, nesta sexta-feira (23), que o órgão informou para a Guarda Costeira, responsável por coordenar as buscas pelo submersível. As informações são do g1.

No domingo, o submarino Titan, que fazia uma viagem aos destroços do Titanic, desapareceu. Na ocasião, o navio de pesquisa canadense Polar Prince perdeu contato com o submersível e estava atrasado na verificação das comunicações. Na quinta-feira (22), a Guarda Costeira informou que houve uma implosão e todos morreram.

O jornal Wall Street Journal publicou um artigo afirmando que a Marinha tinha detectado um som forte, que poderia ser de implosão ou explosão.

Implosão do Titan

As investigações indicam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. "Nós vimos que a cabine de pressão estava ali em três pedaços, e podemos considerar que o submarino foi destruído e vamos mapear o que aconteceu a partir disso", disse John Mauger, contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA.

O submersível Titan, que tinha cinco pessoas a bordo, era utilizado pela OceanGate Expeditions para levar turistas até o local do naufrágio do Titanic.

As cinco mortes também foram confirmadas pela empresa. "Toda a família OceanGate é profundamente grata aos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão", disse nota.

O que é implosão de submarino?

Uma "implosão catastrófica" ocorre devido à esmagadora pressão da água exercida no fundo do oceano. Os destroços do Titanic estão a uma profundidade de quase 4 mil metros.

Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de aproximadamente um bar, conhecido como uma atmosfera. A uma profundidade em que se encontra o transatlântico, a pressão da água é multiplicada por 400 em relação aos valores da superfície marinha. Para efeito de comparação, a mordida de um grande tubarão-branco exerce uma força de quase 275 bares, de acordo com a revista Scientific American.

Em uma implosão causada por um defeito no casco ou por qualquer outro motivo, o submersível colapsaria sobre si em milissegundos, esmagado pela imensa pressão da água. A morte seria praticamente instantânea para os ocupantes.