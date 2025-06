Caixa-preta do avião da Air India que caiu em Ahmedabad é encontrada

As equipes de aviação encontraram, nessa quinta-feira (12), uma das duas caixas-pretas do Boeing 787 da Air India que caiu logo após decolar do Aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, com destino a Londres. A informação foi divulgada por uma autoridade policial nesta sexta-feira (13).

O equipamento deve auxiliar as investigações das autoridades sobre o que causou a tragédia, que deixou mais de 260 mortos e diversos feridos.

O que é uma caixa-preta? Segundo a Força Área Brasileira (FAB), o dispositivo é um gravador de voo que registra diversas informações, como dados e áudio, e pode ser usado para esclarecer acidentes aeronáuticos e prevenir novas ocorrências.

Os registros do equipamento são feitos em mídia apropriada, protegida. Ele foi projetado para ser usado como ferramenta de apoio à investigação de ocorrências aeronáuticas.

Uma curiosidade sobre o dispositivo é que, apesar do nome, uma caixa-preta, na verdade, é da cor laranja, para facilitar a localização em diferentes cenários e ambientes.

Legenda: Dispositivo possuem coloração chamativa para facilitar localização Foto: Roman Belogorodov/Shutterstock

Buscas por vítimas seguem

Socorristas com cães farejadores vasculharam o local da tragédia nesta sexta-feira. O acidente matou 265 pessoas, incluindo vítimas em solo em uma área residencial. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitou o local da tragédia.

Um homem a bordo do Boeing 787-8 Dreamliner sobreviveu milagrosamente ao acidente. A Air India indicou em comunicado que ele "está sendo tratado em um hospital" e que "é um cidadão britânico de origem indiana".

Legenda: Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, voltava para Londres, onde mora há mais de 20 anos. Ele visitava a família na Índia Foto: Reprodoução

A cauda da aeronave ficou presa no segundo andar de um alojamento para a equipe médica de um hospital próximo. Outra caiu sobre o prédio de uma cafeteria onde alguns estudantes faziam uma refeição, segundo testemunhas.

O subcomissário da polícia local, Kanan Desai, declarou à imprensa que "265 corpos foram levados ao hospital", o que significa que 24 pessoas teriam morrido em terra. "O número oficial de mortos será declarado após a conclusão dos exames de DNA", declarou o ministro do Interior, Amit Shah.

Ameaça de bomba em voo da Air India

Também nesta sexta-feira, uma aeronave da mesma companhia aérea, que seguia de Phuket, na Tailândia, para Nova Délhi, capital indiana, teve que retornar à ilha turística tailandesa devido a uma ameaça de bomba.

O voo AI379 solicitou permissão para retornar à pista após a descoberta de uma mensagem de ameaça a bordo, informou a empresa Aeroportos da Tailândia (AOT) divulgou na página do Facebook do Aeroporto de Phuket.

O avião Airbus A320, que decolou às 9h30 (23h30 de Brasília, quinta-feira), voltou a Phuket 2 horas depois, após dar várias voltas sobre o mar de Andaman, segundo o site de monitoramento FlightRadar24.

Os 156 passageiros da aeronave foram retirados seguindo o protocolo de emergência, informou a AOT, sem revelar mais detalhes.