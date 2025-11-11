Avião militar turco com 20 pessoas a bordo cai na Geórgia

Um avião militar de carga C-130 da Turquia, com 20 pessoas a bordo, caiu na Geórgia após decolar do Azerbaijão nesta terça-feira (11). Informações da mídia local apontam que as vítimas foram identificadas como militares turcos e azeris.

Operações de busca e resgate se deslocaram para o espaço onde ocorreu a queda, em uma região georgiana despovoada, perto da fronteira azeri.

Até então, não há confirmação se todos os tripulantes morreram. "Foram iniciadas operações de busca e resgate em coordenação com as autoridades do Azerbaijão e da Geórgia", informou o Ministério da Defesa da Turquia em comunicado.

Veja também Mundo Japão emite alerta de tsunami após novo tremor com 6,2 de magnitude Mundo 'Shutdown' nos EUA deve chegar ao fim após votação no Senado

A queda da aeronave ocorreu na região de Sighnaghi, no leste da Geórgia, cinco quilômetros após passagem pela fronteira com o Azerbeijão. O destino do C-130 Hércules era a Turquia.

Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, apontou que as autoridades estão trabalhando para chegar ao local do acidente.

"Que Deus tenha misericórdia de nossos mártires", disse ele à agência estadual Anadolu. Com a divulgação do caso, o Ministério da Defesa da Turquia pediu para que a imprensa "não publique imagens" do acidente.