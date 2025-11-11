Diário do Nordeste
Avião militar turco com 20 pessoas a bordo cai na Geórgia

Aeronave havia decolado do Azerbaijão nesta terça-feira (11).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Avião turco C-130 Hércules, utilizado pelo Ministério da Defesa da Turquia, em pista de pouso e decolagem.
Legenda: Aeronave é um C-130 Hércules, utilizado pela Força Aérea da Turquia.
Foto: reprodução/Ministério da Defesa da Turquia.

Um avião militar de carga C-130 da Turquia, com 20 pessoas a bordo, caiu na Geórgia após decolar do Azerbaijão nesta terça-feira (11). Informações da mídia local apontam que as vítimas foram identificadas como militares turcos e azeris.

Operações de busca e resgate se deslocaram para o espaço onde ocorreu a queda, em uma região georgiana despovoada, perto da fronteira azeri.

Até então, não há confirmação se todos os tripulantes morreram. "Foram iniciadas operações de busca e resgate em coordenação com as autoridades do Azerbaijão e da Geórgia", informou o Ministério da Defesa da Turquia em comunicado.

A queda da aeronave ocorreu na região de Sighnaghi, no leste da Geórgia, cinco quilômetros após passagem pela fronteira com o Azerbeijão. O destino do C-130 Hércules era a Turquia.

Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, apontou que as autoridades estão trabalhando para chegar ao local do acidente.

"Que Deus tenha misericórdia de nossos mártires", disse ele à agência estadual Anadolu. Com a divulgação do caso, o Ministério da Defesa da Turquia pediu para que a imprensa "não publique imagens" do acidente. 

