Avião da Air Canada pega fogo e aterrissa sem trem de pouso

No mesmo dia do acidente aéreo que vitimou 179 pessoas na Coreia do Sul, uma outra aeronave também aterrissou sem o trem de pouso aberto no Canadá. No entanto, apesar do susto, nenhum dos 73 passageiros teve ferimentos graves.

Segundo a imprensa local, o avião incendiou e deslizou "de barriga" na pista do aeroporto de Halifax Stanfield. Em entrevista ao Toronto Star, o porta-voz da companhia aérea Air Canada, Peter Fitzpatrick, informou que o voo sofreu um "problema suspeito no trem de pouso".

À emissora CBC, a passageira Nikki Valentine disse que a aeronave "começou a ficar em um ângulo de cerca de 20 graus para a esquerda" e, quando isso aconteceu, todos os que estavam a bordo ouviram um barulho alto, semelhante ao de uma queda, "quando a asa do avião começou a derrapar no pavimento, junto com o que presumo ser o motor".

As chamas foram vistas pelo lado esquerdo do avião, e, ainda segundo a testemunha, entrou fumaça pelas janelas.

Quando o avião parou, ainda levou cerca de dois minutos para os passageiros deixarem o veículo.

Aeroporto foi fechado temporariamente

De acordo com a CBC, o aeroporto de Halifax permaneceu fechado por cerca de 90 minutos nesse sábado (28).

Um comunicado emitido pelo terminal de passageiros informou que o incidente, ocorrido por volta de 21h30min no horário local, envolveu o voo 2259 da Air Canada, operado pela Pal Airlines.

O aeroporto disse também que, devido ao caso, quatro voos tiveram suas rotas desviadas e outros tantos sofreram cancelamentos ou atrasos.

Uma investigação foi aberta para apurar as causas exatas do incidente.