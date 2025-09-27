Ao menos 31 pessoas morrem em tumulto durante comício eleitoral na Índia

Ao menos 31 pessoas morreram neste sábado (27) após um tumulto em um comício eleitoral do popular ator e político Vijay, no sul da Índia, disse um parlamentar.

"Até agora, 31 pessoas morreram na debandada", afirmou V. Senthilbalaji a repórteres no estado de Tamil Nadu, onde o incidente ocorreu. Quase 60 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital, acrescentou.

Vijay, conhecido apenas por seu primeiro nome, havia tomado a palavra diante da multidão quando o caos irrompeu no comício, forçando-o a interromper seu discurso.

De acordo com o jornal The Hindustan Times, o tumulto ocorreu porque parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o incidente como "profundamente triste" em uma mensagem dirigida às famílias e entes queridos das vítimas, divulgada nas redes sociais.

Casos recorrentes

Episódios como este são frequentes na Índia em eventos de massa, como festivais religiosos, frequentemente mal organizados e com falhas de segurança.

Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.

Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado norte de Uttar Pradesh, durante um encontro religioso.