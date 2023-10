Ao menos 11 aeroportos franceses são esvaziados por ameaça de bomba

Pelo menos 11 aeroportos franceses foram evacuados, nesta quinta-feira (19), devido a avisos de bombas. Na quarta-feira (18), a maioria dos grandes aeroportos do país europeu, com exceção dos parisienses Charles de Gaulle e Orly, teve que paralisar suas atividades, devido a ameaças semelhantes, o que provocou o cancelamento de 130 voos.

Segundo uma fonte da AFP, entre os aeroportos onde foram realizadas evacuações, nesta quinta-feira (19), estavam os de:

Brest;

Carcassonne;

Rennes;

Bordeaux;

Montpellier; e

Nantes.

Segundo informações da agência, o Palácio de Versalhes também teve que ser brevemente evacuado após sofrer ameaças de atentado. “Alertas falsos organizados são perigosos e inaceitáveis”, escreveu o ministro dos Transportes, Clément Beaune, na rede social X (antigo Twitter), especificando que cada caso é denunciado à Justiça.

Desde a última sexta-feira (13), as autoridades já haviam elevado o nível de alerta para “atentado de emergência”, devido à morte do professor Dominique Bernard, assassinado por um islamita radicalizado na cidade de Arras, localizada no norte do país.

AMEAÇAS DE ATAQUES

A Direção-Geral da Aviação Civil confirmou à AFP que “vários aeroportos” receberam “ameaças de ataques” durante a manhã desta quinta-feira (19), sem especificar quais ou quantos. Alguns aeroportos relataram eles próprios a situação.

O de Lille indicou na rede social X (antigo Twitter) que seria evacuado devido a “um alerta de bomba”, antes de anunciar a reabertura meia hora depois. “De acordo com os serviços do Estado, o terminal está sendo evacuado para proceder aos controles necessários”, informou o aeroporto de Nantes, que recebeu “um aviso de bomba”.

O aeroporto fronteiriço de Basel-Mulhouse, um dos maiores aeroportos regionais da França e o terceiro da Suíça em tráfego aéreo, também foi evacuado ao meio-dia, disse uma porta-voz.

Além dos aeroportos, as autoridades evacuaram novamente o Palácio de Versalhes nesta quinta-feira (19), pela quarta vez desde sábado. Naquele dia, o museu turístico do Louvre também foi evacuado devido a alertas semelhantes.