Alinhamento de cinco planetas que voltou a ser visto após 18 anos; veja imagens

Quem acordou cedo nesta sexta-feira teve a chance de observar um belo e raro espetáculo no céu: o alinhamento de cinco planetas, “enfileirados” em sequência: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O evento contou ainda com a Lua entre Vênus e Marte, representando a Terra.

São todos os planetas conhecidos deste a antiguidade (Urano só foi descoberto em 1871, e Netuno em 1846).

Um alinhamento destes não é algo exatamente “raro”, mas é pouco frequente: a última vez que aconteceu foi em 2004. Para observá-lo foi necessário olhar para o céu por volta das 5 horas.

Confira imagens:

Legenda: O evento contou ainda com a Lua entre Vênus e Marte, representando a Terra. Foto: James Spann

4 Planet-alignment with the Crescent Moon. It was already too bright to see Mercury last in line to rise. Single shots. Enlarge them. @komonews @ShannonODKOMO @KClarkWx @SeattleRefined @BellevueDotCom @DTBellevue pic.twitter.com/b8IffzVnR6