Adolescentes são condenados à prisão perpétua por morte de jovem trans no Reino Unido

Os adolescentes Scarlett Jenkinson e Eddie Ratcliffe, ambos de 16 anos, foram condenados à prisão perpétua com penas mínimas de 22 e 20 anos, respectivamente, pelo assassinato da jovem trans Brianna Ghey no Reino Unido. As informações são da BBC.

A dupla foi revelada pela primeira vez depois que a juíza do caso suspendeu uma ordem judicial que os impedia de serem identificados. Brianna, também de 16 anos, foi morta com uma faca de caça em um parque próximo de Warrington, em fevereiro de 2023.

Veja também

A juíza disse que o assassinato "excepcionalmente brutal" tinha elementos de sadismo por parte de Jenkinson e ódio transfóbico por parte de Ratcliffe. Ela afirmou ainda que Ratcliffe seguiu o exemplo de Jenkinson, mas que seria "totalmente errado" sugerir que ele estava sob o controle dela, determinando que eles agiram juntos.

Ainda segundo a juíza, Jenkinson foi motivado pela fantasia de matar e “fazer uma vítima real sentir dor e medo”, expressou o desejo de cometer o crime novamente, não demonstrou remorso e admitiu ter gostado de sua participação no assassinato.

Em um comunicado lido no tribunal, a mãe de Brianna, Esther, disse que “nunca sentiu tanta dor” e que Brianna "deve ter ficado muito assustada" momentos antes de sua morte. O pai de Brianna, Peter Spooner, afirmou: "Todos os dias, algo me lembra Brianna e o que ela passou naquele dia".