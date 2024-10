3 mil brasileiros pedem ajuda ao Governo para sair do Líbano diante da guerra com Israel

As tensões no Oriente Médio, que antes estavam concentradas no território da Palestina e em Israel, estão se ampliando para outros países, como o Irã e o Líbano. Neste cenário, cerca de 3 mil pessoas pediram ajuda ao governo brasileiro para sair do Líbano. O presidente Lula confirmou, na última segunda-feira (30), a operação de resgate do grupo.

O número é equivalente ao registrado em 2006, quando houve uma guerra entre Israel e o Líbano, e o Brasil realizou uma ação de repatriação.

Cerca de 21 mil brasileiros vivem no Líbano, sendo a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio. Na semana passada, dois adolescentes brasileiros morreram após bombardeios de Israel em território libanês.

Voo de repatriação de brasileiros

Em setembro, o chefe da assessoria especial de Lula, Celso Amorim, já havia informado sobre um planejamento do Itamaraty para repatriar brasileiros. Em entrevista a jornalistas em Nova York, nos Estados Unidos, ele ainda demonstrou preocupação com o cenário conflituoso e disse ver risco de uma "guerra total" na região.

Na segunda, o Ministério das Relações Exteriores confirmou a realização de um voo de repatriação de brasileiros no Líbano a partir da determinação de Lula.

"O planejamento inicial da Força Aérea Brasileira prevê a decolagem do aeroporto de Beirute, que se encontra aberto. A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais". Ministério das Relações Exteriores

A pasta detalhou que a ação vai contar com o apoio do Ministério da Defesa, e que a data será anunciada nos próximos dias. As condições de segurança para o voo estão sendo analisadas.