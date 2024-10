Após invasão por Israel, brasileiros no Líbano serão resgatados em voo de repatriação, diz Itamaraty

Brasileiros que estão no Líbano serão resgatados nos próximos dias em voo de repatriação, determinou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite dessa segunda-feira (30), conforme o Ministério das Relações Exteriores. A decisão ocorre após a intensificação das tensões entre Israel e o Hezbollah, com bombardeios diários sendo registrados no território libanês.

Dados da Agência Brasil indicam haver, atualmente, cerca de 21 mil brasileiros no país do Oriente Médio. O local concentra a maior comunidade de nascidos no Brasil da região.

O Itamaraty não divulgou a data exata de quando começará a operação de repatriação. A agenda de resgate deve ser definida após análise das condições de segurança para voo. O plano inicial da Força Aérea Brasileira é que a decolagem saia do aeroporto da capital Beirute, que, por enquanto, continua aberto.

"A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais", diz a nota divulgada pelo Itamaraty.

Veja também Mundo Israel invade Líbano dois dias após a morte do líder do Hezbollah e inicia 'nova fase' da guerra PontoPoder Lula volta a condenar ataques de Israel ao Líbano: 'Matança desnecessária' Mundo Hamas confirma morte de líder do grupo em ataque de Israel no Líbano

Semana passada, os bombardeios israelenses no Líbano causaram a morte de dois adolescentes brasileiros. Mirna Raef Nasser, de 16 anos, e Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, morreram em bombardeios contra o no Vale do Bekaa, um subúrbio de Beirute, no dia 23 de setembro.

Há cerca de três semanas, o Líbano tem sofrido de maneira mais intensa com os contínuos ataques aéreos israelenses contra áreas civis na Capital, no sul do Líbano e no Vale do Bekaa. Na madrugada desta terça-feira (noite de segunda, no Brasil), o Exército de Israel anunciou que suas forças começaram a realizar "incursões terrestres seletivas" em povoados do sul do Líbano contra o grupo islamista Hezbollah.

A nova ofensiva ocorre dois dias após a confirmação da morte de Hassan Nasrallah, líder do grupo político. O governo de Israel iniciou a "nova fase" na guerra contra no Oriente Médio. A operação marca a primeira campanha por terra de Israel no país vizinho desde 2006.

Até então, a orientação atual da Embaixada Brasileira em Beirute era de que os brasileiros que pudessem sair do país pelo aeroporto da capital, assim fizessem. Porém, voos têm sido cancelados com mais frequência, à medida que Israel continua com os bombardeios nos arredores de Beirute e locais próximos ao aeroporto.

Qual o significado de repatriado?

Repatriados são todas as pessoas que retornaram à pátria por vontade própria ou até mesmo por obrigação, quando não podem custear as próprias despesas para isso.

Para tal, o governo solicita o preenchimento de uma Autorização de Retorno ao Brasil (ARB), um documento de viagem concedido pelas Repartições Consulares brasileiras a nacionais brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.

Para solicitar ajuda em território brasileiro, é preciso entrar em contato com o Núcleo de Assistência a Brasileiros (NAB) ou outra unidade consular do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

Já no exterior, deve-se procurar o Consulado ou a Embaixada do Brasil mais próxima, onde serão feitos os trâmites para o retorno.