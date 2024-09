Hamas confirma morte de líder do grupo em ataque de Israel no Líbano

O Hamas anunciou que o líder do grupo morreu no Líbano, nesta segunda-feira (30), em um ataque aéreo no sul do país — onde a imprensa estatal relatou um bombardeio contra um campo de refugiados palestinos.

"Fatah Sharif Abu al Amine, o líder do Hamas no Líbano e membro da direção do movimento no exterior, morreu em um bombardeio contra sua casa no campo de Al Bass, sul do Líbano", afirmou o movimento islamista em um comunicado.

A organização declarou que ele morreu ao lado da esposa, do filho e da filha no que chama de "assassinato terrorista e criminoso".

A agência oficial libanesa ANI informou que um ataque aéreo atingiu o campo, perto da cidade de Tiro, no sul do país, e destacou que esta foi a "primeira vez" que o local foi atingido.