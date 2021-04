Produtor de TV da Bahia é morto a tiros nesta sexta-feira (9)

O produtor de televisão José Bonfim Pitangueiras foi morto a tiros no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (9). A Polícia encontrou a vítima sem sinais vitais quando chegou ao local. As informações são do portal G1.

Conforme a Polícia Militar, uma equipe da 41ª Companhia Independente de Policiamento (CIPM) foi informada, por volta das 8h, de um homicídio ocorrido na Rua Manoel Marques. Os agentes encontraram o produtor caído, sem sinais vitais. De acordo com o portal Bahia Notícias, o profissional era casado e tinha um filho.

Testemunhas contaram à Polícia que os disparos foram efetuados por pessoas dentro de um carro branco, que fugiu do local após o crime. Não há identificações sobre o modelo do veículo.

A PM isolou a área e acionou a Polícia Técnica. O caso será investigado pela Polícia Civil.