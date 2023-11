Morre fotógrafo Akira Cravo, filho de Mario Cravo Neto, aos 31 anos

O fotógrafo Akira Cravo, filho do também fotógrafo Mario Cravo Neto e da artista plástica Angela Cunha, faleceu, na última segunda-feira (13), aos 31 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas a confirmação foi dada pelo irmão, Lukas, nas redes sociais.

"É com imenso pesar que comunicamos a partida do nosso querido Akira Cravo", informou a publicação nas redes sociais ainda na segunda-feira.

Akira nasceu no dia 20 de novembro de 1991, em Salvador, e completaria 32 anos na próxima semana. No trabalho, tinha como objeto a cultura popular brasileira, especialmente a baiana. "Retratar o que poucos veem. Esse é o meu maior prazer", afirmou em entrevista à revista Unquiet.

Como destaque, já teve o trabalho exposto em centros como o Museu Afro-Brasileiro de São Paulo, na Galeria Lume, na Art Lima Peru e no Museu de Arte Moderna da Bahia.

Legenda: Nota de pesar sobre morte de Akira foi publicada nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Além disso, teve trabalhos na televisão, quando participou do programa 'Estrelas do Brasil', em 2018, com Angélica e Cleo Pires. Em 2019, teve obra exposta em novela na TV Globo e fotografou a cantora Anitta.