Mais quatro pessoas morrem em confronto policial na Bahia; número de morto no mês chega a 68

Mais quatro pessoas morreram em um confronto policial em Santo Amaro, no recôncavo baiano, nesta sexta-feira (29). O caso levou o estado a contabilizar 68 mortes em confronto policiais somente no mês de setembro.

As vítimas desta sexta tinham entre 23 e 28 anos. De acordo com a Polícia Militar, os agentes teriam recebido denúncias de tráfico de drogas em uma localidade conhecida como Rua da Prainha e que os indivíduos estariam armados. Ainda segundo os agentes, eles foram recebidos com tiros e revidaram. As informações foram obtidas pelo G1.

A corporação informou, ainda, que duas espingardas, pistolas, porções de cocaína e maconhas estavam entre os itens apreendidos. Os jovens teriam sido levados para um hospital, mas faleceram.

Ao G1, o secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, atribuiu a violência em confrontos policiais a guerra entre facções, principal causa de crimes violentos no Estado.