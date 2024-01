Jacobina fará velório coletivo de vítimas do acidente na BR-324; Prefeitura decreta luto oficial

A prefeitura de Jacobina decretou três dias de luto oficial após acidente entre um ônibus de turismo e um caminhão na BR-324, que resultou na morte de 25 pessoas. A colisão ocorreu na noite de domingo (7), entre os municípios de Gavião e Nova Fátima, quando o grupo voltava de uma viagem à praia de Guarajuba. Conforme o GLOBO, o velório coletivo ocorrerá no Ginásio de Esportes do município.

O Chefe do Gabinete do prefeito Tiago Dias, Cleuber Fagundes, lamentou o acidente. "Tragédia, assim, nunca vimos. É uma rodovia com muitos acidentes. A pista é boa, mas as pessoas aceleram muito", disse.

A Brigada Voluntária Anjos Jacuípenses identificou que, dentre as vítimas, estão sete homens e 17 mulheres, incluindo uma gestante. A outra vítima não teve o gênero divulgado. O acidente ocorreu faltando uma hora para chegarem em Jacobina, depois de terem percorrido cerca de cinco horas no retorno. Conforme Cleuber, três vítimas foram identificadas:

A guia Michele Silva;

O motorista João Nilson;

Uma menor de idade chamada Isabela, de 14 anos.

Em nota, a Prefeitura lamentou o caso, expressando as "sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas neste momento de tristeza e dor sem precedente".

"A Prefeitura reitera que já iniciou a organização para um velório coletivo com previsão de acontecer na sede do Ginásio de Esportes municipal. As equipes que integram a gestão estão providenciando os encaminhamentos junto às Funerárias visando agilizar a liberação e a transferência dos corpos para Jacobina", acrescentou.