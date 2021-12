Irmãos morrem na Bahia após ingestão de soda cáustica

Dois irmãos morreram após ingerirem acidentalmente hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, em Santo Amaro, no recôncavo da Bahia, na última segunda-feira (6). As vítimas tinham três e 13 anos de idade.

Segundo informações do G1, a criança do sexo masculino confundiu o ácido com refrigerante. Ao ver o irmão consumir o produto, a adolescente também o ingeriu. Ela teria se sentido culpada por ter deixado a bebida sobre a mesa.

Os dois chegaram a ser encaminhados a uma unidade de saúde, mas não resistiram.

Apuração

O delegado de Santo Amaro, Rafael Almeida de Oliveira, informou ao G1 que a mãe das crianças comprou a soda cáustica para limpar o vaso sanitário.

"Ela pediu para a menina colocar debaixo da pia, mas (a garota) colocou em cima da mesa. Então o menino teve acesso ao produto e começou a beber", contou ele à reportagem.

Ainda conforme o delegado, "a menina de 13 anos se sentiu culpada e também bebeu a substância. Acho que não aguentou o sofrimento do irmão".

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar se a mãe das crianças cometeu ou não negligência.

"Em casos como esse, em que o dano afeta o autor, como a perda de dois filhos, não se aplica a pena pelo crime, porque se entende que a mãe já foi penalizada com a morte dos filhos. Mas quem vai decidir é o juiz", explicou Rafael.