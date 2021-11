Cantor Menor Nico é vítima de racismo: 'só tenho 15 anos e é pesado ler esses comentários'

O digital influencer e cantor Menor Nico, de 15 anos, relatou ser vítima de racismo com frequência nas redes sociais. No Instagram, ele compartilhou os insultos raciais que recebe, como ser chamado de “macaco”.

“Eu sempre gosto de estar compartilhando com vocês a minha alegria, a minha diversão, mas é muito ruim ler esses comentários. Meu povo, eu nem queria estar postando isso com vocês, porque, aqui, vocês vão me ver sorrindo! Eu só tenho 15 anos e, às vezes, é pesado ler esses comentários”, lamentou.

O adolescente acrescentou que irá se afastar das redes sociais hoje por não estar bem psicologicamente com a situação. Na publicação, ele recebeu mensagens de apoio.

Quem é Menor Nico

Foto: Reprodução / Instagram

Nico é baiano e mora na zona rural de Antônio Cardoso, distante 150 quilômetros de Salvador. Em 2020, vídeos dele repercutiram nas redes sociais.



O adolescente ficou famoso por bordões e músicas como "Amor ou Litrão. Atualmente, ele possui mais de 5 milhões de seguidores.

