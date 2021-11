Prefeito de Salvador cancela 'Festival Virada' por conta da nova variante Ômicron da Covid-19

O Festival Virada, que celebraria o réveillon de 2022 em Salvador (BA), foi cancelado pelo prefeito Bruno Reis (DEM). A suspensão do evento foi anunciada pelo chefe do Executivo nesta segunda-feira (29). Via redes sociais, o gestor explicou que a decisão tem a ver com nova variante Ômicron, descoberta há menos de uma semana na África do Sul.

"Diante da chegada de uma nova variante do coronavírus e do aumento de casos na Europa, estou tomando a decisão de cancelar o Virada Salvador desse ano", justificou Bruno Reis. O prefeito reforçou a importância do evento para economia da cidade, mas disse que Salvador segue "colocando a vida das pessoas em primeiro lugar".

Ainda segundo Reis, o cancelamento da festa pelo segundo ano consecutivo é necessário mesmo com a redução de casos, internações e mortes por Covid-19 na capital baiana.

"Os números de óbitos e de internações só fazem cair em nossa cidade, só que, em um cenário deste, de incertezas, de dúvidas, não há como realizar o festival da virada este ano, um evento para mais de 250 mil pessoas", afirmou Reis em pronunciamento durante a manhã. "Estamos a exatamente um mês do início da festa, e chegamos ao limite de (tomar) esta decisão".

O Festival Virada Salvador costuma reunir importantes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo, Gal Costa, Bell Marques, Daniela Mercury e Anitta.

Carnaval 2022

Questionado sobre o carnaval 2022, Bruno Reis ponderou que a decisão sobre a manutenção ou o cancelamento da data ainda não foi tomada, e será anunciada "com segurança e cautela" junto ao Governo do Estado da Bahia.

"Estamos empurrando ao máximo para tomar essa decisão, porque ela não depende apenas da prefeitura. O governador disse que me procuraria e estou aguardando nossa audiência. Vamos conversar e tomar decisão em conjunto", ponderou".

Variante Ômicron

Nesta segunda-feira (29), a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a nova variante Ômicron como "risco muito elevado" para o planeta. O órgão alertou ainda que "em função das características [da cepa] podem existir futuros picos de covid-19, que poderiam ter consequências severas".

As incógnitas sobre a variante são numerosas, adverte, no entanto, a OMS: o nível de contágio, e se esta é inerente às mutações constatadas ou ao fato de a variante escapar da resposta imune; o nível de proteção das vacinas anticovid existentes e a gravidade da doença, ou seja, se a variante causa sintomas mais graves.

A identificação da nova variante da Covid-19 foi anunciada na quinta-feira (25) na África do Sul. Um caso também foi detectado em Israel em uma viajante que retornava do Malawi, e outro em Hong Kong.