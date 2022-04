Homens armados morrem ao trocar tiros com a PM em pousada de luxo da Bahia

Dois homens morreram durante um confronto com a polícia militar na Praia do Garcês, em Jaguaripe (BA), na tarde dessa segunda-feira (11). A PM diz ter revidado os disparos feitos pelos suspeitos. Duas influenciadoras acabaram sendo presas tentando fugir do local.

A polícia tinha ido apurar uma denúncia de que havia homens armados no estabelecimento, mas acabou sendo recebida com tiros. Os agentes revidaram e acabaram atingindo a dupla. As informações são do G1.

Agnaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, conhecido como "Neto Talisca", e Felipe Augusto Machado, 28, o "Batoré", chegaram a ser socorridos. Contudo, tiveram o óbito confirmado no Hospital Gonçalves Martins, em Nazaré.

A PM informou que Agnaldo era fugitivo do sistema penitenciário por tráfico de drogas. Não há detalhes oficias se o outro suspeito possui histórico criminal.

Apreensão de drogas

Já as duas influenciadoras foram identificadas como Laylla e Adrian Grace. A dupla foi levada para a delegacia de Santo Antônio de Jesus nesta terça-feira (12) porque os policiais encontraram drogas na caminhonete em que as mulheres tentaram fugir.

Além do veículo usado para a fuga, os policiais apreenderam um quilo de cocaína, duas pistolas, dinheiro e sete cartões de crédito.

Outras mortes na pousada

A Pousada Paraíso Perdido, que já era destino de muitos famosos, ficou em evidência no último ano depois da morte do proprietário, Leandro Troesch, encontrado sem vida no último dia 5 de fevereiro.

Outro funcionário dele, Marce Vieira, também foi morto no dia 7 de março. Ele era tido pela polícia como uma testemunha chave na investigação da morte do patrão.

A esposa de Leandro e a amiga, Shirley e Maqueila, respectivamente, são as principais suspeitas de participação no crime.