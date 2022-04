Bahia flexibiliza uso de máscara de proteção contra Covid-19 em locais fechados

A flexibilização do uso de máscaras de proteção em ambientes fechados na Bahia entra em vigor nesta terça-feira (12), data em que a decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). No dia anterior, o governador do Estado, Rui Costa (PT), já havia revelado que o equipamento de segurança deixaria de ser obrigatório em alguns casos.

Conforme a medida, o uso facultativo é condicionado ao respeito ao distanciamento social adequado e aos protocolos sanitários implantados. A obrigação de máscara permanece nas unidades de saúde e em outras situações. Nas instituições de ensino, segundo Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom) informou ao jornal Correio, seguem valendo os protocolos sanitários e a vacinação.

Segundo o governador, a flexibilização só foi possível devido à redução do número de casos ativos e taxas hospitalares, além do avanço da vacinação.

O prefeito da Salvador, Bruno Reis, anunciou que a capital segue a decisão do Estado. Conforme o portal G1, o uso de máscaras passou a ser facultativo em 14 tipos de espaços da cidade, na última terça-feira (5).

Onde uso de máscara é obrigatório na Bahia?

Unidades de saúde, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além de farmácias;

Locais onde sejam prestados atendimento ao público, por funcionários, servidores e colaboradores de unidades de saúde;

Contato com indivíduos com confirmação de Covid-19, mesmo que assintomáticos, com indivíduos que estejam apresentando sintomas gripais, como: tosse, espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios, ou com indivíduos que tenham tido contado com pessoas sintomáticas ou com confirmação da doença.

Onde uso de máscara é recomendado na Bahia?

Em transportes públicos, tais como: trens, metrô, ônibus, lanchas e ferry boat, e seus respectivos locais de acesso como estações de embarque;

Para os indivíduos idosos, imunossuprimidos e gestantes, ainda que em dia em relação ao esquema vacinal.

Necessário comprovar vacinação

O decreto prevê que para entrar em locais fechados é necessário comprovar a vacinação. A população terá que apresentar a carteira de vacinação ou o certificado Covid do aplicativo Conect SUS, com a confirmação de: