Casal desaparece após aceitar corrida particular e é encontrado morto na Bahia

Um casal que estava desaparecido após aceitar uma corrida particular, no último domingo (10), foi encontrado morto nessa quarta-feira (13). A Polícia localizou os corpos de José Carlos Faustino de Souza e Daiane de Jesus Santos de Almeida em uma plantação de eucalipto, na zona rural de Teixeira de Freitas, no interior da Bahia. As informações são do g1.

Os corpos estavam em estado de decomposição. A Polícia possui duas linhas de investigação: latrocínio ou execução. O carro das vítimas ainda não foi encontrado.

José Carlos e Daiane teriam aceitado uma corrida particular, no último domingo, conforme familiares do casal. O homem trabalhava como motorista de aplicativo, contudo, também realizava corridas privadas.

Veja também

O motorista aceitou uma corrida em uma área afastada do município e levou a esposa. Os corpos foram encontrados no endereço que a corrida foi solicitada.

José Carlos foi baleado duas vezes, uma na cabeça e outro nas costas e Daiane apenas uma vez, na cabeça. O carro do casal ainda não foi localizado.