Casal de chefs na Bahia foi morto por vingança, diz polícia; relembre caso

A Polícia Civil da Bahia identificou o principal suspeito do assassinato do casal de chefs de cozinha em Porto Seguro, na Bahia. Conforme detalhou a corporação, nesta sexta-feira (8), o duplo homicídio foi motivado por vingança.

O chef de cozinha espanhol David Pegrina Capó, de 53 anos, e a esposa Érica da Silva Santos, de 38, foram encontrados mortos próximo ao rio Buranhém, no dia 23 de novembro deste ano. O disparo foi feito com arma de fogo.

No local do crime, na Ilha dos Ribeirinhos, ficava o restaurante comendado por David e pela esposa. O único acesso era feito por barcos. Conforme a Folha de São Paulo, o caseiro da ilha, Eliando Lourenço Menezes foi considerado o principal suspeito.

Ele tem relação com o tráfico de drogas na região, sendo conhecido como "Élio" e "Pai da Mata". Para a polícia, o filho afirmou que o pai confessou o crime, mas disse que não pretendia se entregar.

O homem está foragido da polícia desde que foi pedida a prisão temporária dele, no último domingo (3). Na última terça-feira (5), a Polícia Civil realizou uma operação de busca. A ação contou com o apoio da Marinha e da Polícia Militar, mas não encontrou Eliando.

Entenda o caso

Em 2017, Eliando cuidou da área que o chef espanhol possuía da ilha, enquanto David estava na Europa. Como forma de pagamento por esse serviço, foi prometido que receberia um pedaço da ilha.

Porém, Eliando estava usando a área para o tráfico de drogas, escondendo mercadorias nos manguezais. Após descobrir a situação, David desistiu da promessa.

"Quando voltou da Europa, David prometeu um pedaço da ilha a Eliando. Mas quando ele descobriu que o caseiro estava guardando drogas no terreno, ele não cumpriu esta tratativa", detalhou o delegado Euler da Silva, titular da delegacia de Porto Seguro.

A ação foi motivada por vingança à promessa quebrada.

Além disso, durante as investigações, foram descobertas pendências que o chef espanhol possuía com a Justiça da Espanha, por estelionato, apropriação indébita e falsificação de documentos. No entanto, não há indícios da relação entre os crimes na Espanha e a morte no Brasil.