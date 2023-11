Casal é encontrado morto em Porto Seguro, na Bahia; veja o que se sabe

O chef de cozinha espanhol David Pegrina Capó, de 53 anos, e a esposa Érica da Silva Santos, de 38, foram encontrados mortos, em Porto Seguro, na Bahia. A Polícia Civil investiga o caso. As informações são do g1.

As investigações preliminares apontam que o casal tenha sido vítima de um duplo homicídio. Os corpos das vítimas foram encontrados próximo a um rio, com disparo de arma de fogo.

A delegacia de Porto Seguro, que está a cargo das investigações, irá realizar oitivas e diligências para identificar os suspeitos e motivação do crime. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Seguro (CDL) lamentou o ocorrido.

"Nossos corações estão entristecidos, e nossos pensamentos estão com suas famílias neste momento difícil. Que encontrem conforto na memória do legado deixado por esse casal incrível", dizia nota.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Costa do Descobrimento também demonstrou pesar com a morte do chef e sua esposa. "A família Abrasel Costa do Descobrimento está em luto. Nossos sinceros sentimentos a todos os familiares", dizia nota.