USP oferece curso gratuito de educação em saúde bucal para profissionais do ensino infantil

A Universidade de São Paulo (USP), campus de Ribeirão Preto, abriu inscrições para curso gratuito e remoto destinado a profissionais da educação básica que atuam no ensino infantil. O objetivo é contribuir com a formação desses profissionais para educação em saúde na escola.

O conteúdo do curso trata da educação em saúde bucal, com foco na primeira infância, a fim de divulgar conhecimento e formas de prevenção de doenças em paralelo à capacitação de recursos humanos da educação básica para inserção desses temas em sala de aula. Os interessados deverão se inscrever por formulário on-line até a quarta-feira (30).

As aulas serão ministradas por docentes e pós-graduandos do Programa de Pós-Graduação em Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, e oferecidas na modalidade a distância, de forma assíncrona, pela plataforma Moodle de Cultura e Extensão da USP, com emissão de certificado. Elas ficarão disponíveis até 31 de dezembro.

Projeto de extensão

O curso faz parte do projeto de extensão “Alfabetização em Saúde Bucal”, que tem apoio da FAPESP.

O propósito é difundir aos alunos do ensino básico informações sobre saúde bucal visando colaborar na aquisição de autonomia para o autocuidado, contribuir para a formação de professores da educação básica em tópicos relacionados à saúde bucal e possibilitar aos alunos vivenciar atividades relacionadas à geração de conhecimento por meio da apresentação de pesquisas realizadas na USP.