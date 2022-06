Quais lotes da Losartana foram recolhidos pela Anvisa? Confira lista

Na última quinta-feira (23), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes do medicamento losartana, após ser verificado que a impureza "azido", considerada cancerígena, está presente em uma concentração acima do "limite de segurança aceitável" nos remédios.

Os medicamentos com o princípio ativo losartana são os mais usados para tratar casos de hipertensão e insuficiência cardíaca no Brasil. A medida preventiva, contudo, não significa que os pacientes devem interromper o tratamento.

>>> Confira a lista completa dos lotes que serão recolhidos.

Segundo a Anvisa, o prazo máximo para que o recolhimento dos lotes seja finalizado é de até 120 dias da data de publicação da resolução da agência (23/06/2022).

Em caso de ter em casa o medicamento de um dos lotes afetados, a Anvisa orienta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do laboratório do medicamento, para se informar sobre a troca de lote.

Ainda conforme a Agência, pessoas que estejam fazendo uso dos lotes interditados ou recolhidos devem continuar o tratamento mesmo assim. Em caso de dúvida, devem contatar um médico.

"Continue tomando o seu medicamento de acordo com as orientações do seu médico. Qualquer alteração de tratamento e medicamento só deve ser feita com orientação médica", recomendou. "Somente troque de medicamento quando já tiver o novo lote em mãos, pois a interrupção do tratamento da hipertensão arterial e da insuficiência cardíaca pode produzir maiores malefícios, inclusive risco de morte por derrame, ataques cardíacos e piora da insuficiência cardíaca", diz a Anvisa.

Sociedade Brasileira de Cardiologia concorda com decisão

Após a determinação da Anvisa, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) também se pronunciou, nesta segunda-feira (27), para orientar os pacientes hipertensos e com cardiopatia, segundo informações do Metrópoles.

Por nota, a SBC afirma ter participado de reuniões com o Ministério da Saúde e com a Anvisa, e concorda com a decisão da agência regulatória.

“A SBC apoia as seguintes recomendações: 1 – Os pacientes que fazem uso da losartana devem continuar utilizando o seu medicamento; 2 – os pacientes que estão fazendo uso de um dos lotes interditados devem seguir as recomendações da Anvisa para a troca; 3 – Em caso de dúvida ou necessidade de orientação, os pacientes devem procurar atendimento médico”, diz o documento.

A SBC afirma, ainda, que a decisão da agência não tem a ver com a falta de eficácia do medicamento, ou qualquer perigo no uso da losartana, apenas os lotes contaminados é que precisam ser substituídos. Qualquer alteração no tratamento do paciente deve ser feito pelo médico que acompanha o caso.